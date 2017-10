Ce spune Horia Tecău despre schimbarea partenerului

Tenismanul constănțean Horia Tecău (nr. 6 mondial la dublu) a precizat, pe pagina sa de Facebook, că dorește să se concentreze pe turneele pe care le va mai disputa în acest an alături de partenerul său de dublu, Robert Lindstedt (nr. 5 mondial la dublu), fără să precizeze, însă, dacă va mai face pereche cu jucătorul suedez și în 2013.„Am citit și eu știrile conform cărora eu și Robert nu am mai juca împreună din 2013. În acest moment, ne dorim atât eu, cât și Robert să ne concentrăm pe turneele la care vom mai participa anul acesta, inclusiv Turneul Campionilor. Până acum, a fost un an foarte bun pentru noi. Suntem pe locul 3 în clasamentul mondial pe echipe și cred că mai putem urca. Despre viitor, vă spun doar că aș vrea să vorbim atunci când va fi momentul”, a precizat Tecău în mesajul adresat fanilor.Horia Tecău (27 ani) și Robert Lindstedt (35 ani) au disputat în ultimii trei ani finala probei de dublu a turneului de Mare Șlem de la Wimbledon, fără să reușească să câștige însă mult-râvnitul trofeu, motiv pentru care constănțeanul și-ar dori un nou partener. Acesta ar putea fi Max Mirnyi (Belarus, 35 ani, nr. 3 mondial / nr. 1 în 2003), care a rupt, recent, colaborarea cu Daniel Nestor. Diferența dintre Mirnyi și Lindstedt nu este tocmai mică: 6 titluri de Mare Șlem, însă o eventuală colaborare a lui Tecău cu bielorusul ar însemna un joc riscant, deoarece Mirnyi prezintă probleme la umăr.