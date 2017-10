Ce spune Doroftei după percheziţiile la casa lui Obreja

Ce spune Doroftei după perchezițiile la casa lui Obreja

Ştire online publicată Marţi, 03 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei, a declarat, după ce procurorii DNA au percheziționat casa fostului conducător al forului de specialitate, Rudel Obreja, în cazul Galei Bute, că își dorește din tot sufletul ca acesta să fie un om liber."Sunt problemele lui. După cum știți, am fost și noi și am dat niște declarații. Sper să se rezolve și nu să nu aibă probleme în continuare. Îmi doresc din tot sufletul să fie un om liber, un om sănătos și să aibă grijă de familia lui", a spus Doroftei.Leonard Doroftei a afirmat că nu crede că pugilistul Lucian Bute va avea probleme cu legea în acest caz. "Nu știu ce probleme poate avea Bute, pentru că el a fost în ring. Nu cred că a avut ceva de semnat. Nu văd de ce ar avea el probleme. Când eu am avut gală în România, eu nu am semnat nimic. Toate semnăturile au fost între Interbox și organizator. Cred că așa a fost și la el", a completat Doroftei.