Ce spune antrenorul Ion Crăciun despre situaţia de la CSU Neptun

Ce spune antrenorul Ion Crăciun despre situația de la CSU Neptun

Dacă în urmă cu puțin timp, se vorbea despre desființarea echipei de handbal feminin CSU Neptun, iată că gruparea constănțeană s-a reorganizat și se pregătește pentru noul sezon de campionat.În urmă cu o săptămână, handbalistele Neptunului erau anunțate că își pot căuta o altă echipă, decizia fiind luată din cauza problemelor financiare cu care clubul se confrunta. Însă, prin implicarea Consiliului Județean Constanța și a Universității Maritime, activitatea va continua, echipa se înscrie în Liga Națională, dar au apărut alte piedici.Două piese importante ale grupării de la malul mării, Oana Io-nescu și Alla Sheiko, reprezintă cea mai însemnată pierdere a echipei, ele semnând cu CSM Ploiești.„Ele au vrut să rămână la Con-stanța, dar ce să aștepți, când au primit vestea că sunt libere de contract și că echipa se desființează. Acum încercăm să formăm echipa, dar este târziu. Alte formații au început antrenamente, cantonamente, iar noi suntem abia la început și Liga începe la sfârșitul lunii august”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Crăciun, antrenorul CSU Neptun.În schimb, la Constanța a sosit extrema dreaptă Andreea Bărbos, transferată de la Dunărea Brăila. Conducerea tehnică dorește să formeze un lot din jucătoare tinere, cu potențial de o bună evoluție, dar și din sportive cu experiență.„Sunt jucătoare de perspectivă care au fost în echipe mari și nu au jucat, concurența pe post fiind mare. Acum au ocazia. Vin aici, joacă, progresează. Pe partea sportivă, noi ne-am făcut treaba de fiecare dată. Când echipa era ca și retrogradată, am trecut peste echipe mari și asta datorită efortului jucătoarelor și a performanței grupului. Am intrat pe teren cu sportive cu accidentări nerefăcute, cu traume. Este păcat că efortul de susținere al clubului din afară a fost aproape inexistent”, a explicat Ion Crăciun.„În momentul de față, sportul în Constanța nu este susținut. În țară, toate primăriile și consiliile județene sprijină sportul, iar în Constanța parcă nu au voie. Curtea de Conturi a obligat Consiliul Județean să recupereze banii alocați cluburilor sportive, în ultimii trei ani. Am primit hârtii de returnare a banilor. O altă problemă este în organizarea managerială. Nu reușim să corectăm greșelile pe care le facem. Cei care s-au ocupat de manageriatul clubului aveau obligația să facă mai mult. Performanța ar trebui să îi intereseze și pe ei”, a adăugat tehnicianul.