Ce spun Traian Bucovală şi Ion Crăciun despre retrogradare

Ce spun Traian Bucovală și Ion Crăciun despre retrogradare

Retrogradarea Neptunului i-a afectat pe cei care, de-a lungul timpului, și-au legat numele, sub o formă sau alta (jucători, antrenori, președinți, directori), de handbalul feminin.„Cauzele sunt multe, vechi și noi. Actuala echipă s-a construit din rămășițe în acest campionat, și destul de târziu, în august. O echipă de Liga Națională se face din timp, plus că sunt câteva jucătoare în echipă care nu se ridică la nivelul Ligii Naționale. Din păcate, un alt motiv pentru decăderea echipei o au și disfuncționalitățile financiare, îndatoriri care nu au mai fost plătite pe o perioadă lungă de timp. Astfel, s-au creat o stare de animozitate și neplăcere în atmosfera echipei. Situația s-a agravat în ultimele meciuri, în urma înfrângerilor care, totuși, puteau fi evitate. Au fost destule ocazii în care s-ar fi putut lua conducerea, însă jucătoarele nu au reușit, și asta poate din cauza motivației slabe. În ultima vreme, condițiile sociale au fost destul de dificile, antrenorii au încercat să își facă datoria, dar au primit reacții diferite de la unele din jucătoare, care au fost mai interesate de condiția lor financiară, decât de a lupta pentru prestigiul echipei. De anul trecut, de când Gheorghe Slabu a cedat șefia clubului, situația echipei a intrat pe un curs negativ. Sper ca, pe viitor, să se ia în calcul un sprijin substanțial din partea Universității Maritime Constanța, care ar avea posibilitatea materială pentru a susține echipa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, fostul director sportiv CSU Neptun, prof. Traian Bucovală.„Nu îmi vine să cred! Când am auzit, prima oară, am crezut că este o glumă. CSU Neptun are un lot destul de valoros. Cred că este o situație foarte ciudată, fetele au bătut echipe bune, dar în schimb au fost învinse de echipe slabe. Cu siguranță este ceva în neregulă în interiorul colectivului. Cât am antrenat Tomisul, am adus o medalie după 26 de ani și am avut câteva fete de care pur și simplu m-am legat sufletește, jucătoare foarte bune, de încredere. Cred că toți constănțenii sunt surprinși de această nenorocire. Părerea mea este că, dacă jucătoarele au clacat din cauza problemelor financiare de la echipă, acestea au procedat incorect. Odată ce te-ai alăturat unei echipe, ai bătut palma și ai intrat pe teren, ai o anumită responsabilitate: de a ieși cu fruntea sus. Cât timp am antrenat la CSU Neptun am primit două salarii în nouă luni și cu toate acestea am obținut rezultatele pe care le-am obținut. Nu este corect ce li se întâmplă jucătoarelor, dar nici să tragă echipa în jos din motive financiare nu este just. Am un principiu: dacă ești profesionist, arată acest lucru. Eu am plecat de la Constanța pentru că nu am acceptat să primesc 15 goluri într-un meci. Se pare că sunt multe lucruri care au adus această echipă în Liga a II-a, o echipă care are cea mai mare vechime în prima Ligă a României, acum nu putem decât să sperăm doar că lucrurile se vor îmbunătăți pe viitor”, a declarat antrenorul Ion Crăciun.