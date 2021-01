Ce șanse are Lionel Messi să se transfere la Manchester City

Lionel Messi a intrat în ultimele 6 luni de contract, iar Manchester City este echipa care a manifestat cel mai mare interes pentru el.În luna august a anului trecut, Lionel Messi a ținut prima pagină a ziarelor de sport din întreaga lume după ce a anunțat că vrea să plece de la FC Barcelona, invocând o clauză contractuală.Cei de la FC Barcelona nu l-au lăsat să plece, iar în cele din urmă argentinianul a fost nevoit să se întoarcă la antrenamente.Totuși, subiectul plecării lui Leo Messi este încă de actualitate. Iar Manchester City este echipa cu cele mai mari șanse să îl transfere.Potrivit cotelor la pariuri disponibile la această adresă , Manchester City este în pole position pentru a-l semna pe Messi. Iar cota oferită pentru acest pariu este 3.00.Conducerea lui Manchester City a negociat intens în vara anului trecut cu Messi și, potrivit informațiilor din presă, i-a făcut inclusiv o ofertă concretă.Contractul era de lungă durată, până când Messi va împlini 38 de ani. Până în 2023, Messi ar urma să rămână la Manchester City, iar apoi să se transfere la New York City FC Salariul oferit pe această perioadă se ridică la 500 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat și un bonus de 250 de milioane de euro la semnătură. În total, Manchester City i-a pregătit lui Messi 750 de milioane de euro.Mutarea nu s-a mai realizat însă în vara anului trecut, după ce FC Barcelona a cerut 700 de milioane de euro pentru a accepta transferul.Totuși, interesul lui Manchester City pentru Messi a rămas, iar un argument pentru un eventual transfer este relația excelentă pe care fotbalistul argentinian o are cu antrenorul Pep Guardiola.Într-un interviu acordat la finalul anului trecut, Lionel Messi a anunțat că, la un moment dat în carieră, și-ar dori să ajungă în SUA."Mi-ar plăcea să joc în SUA la un moment dat. A fost mereu una dintre dorințele mele, însă nu știu ce se va întâmpla", a afirmat Messi, potrivit As Planul lui Messi coincide cu cel al șeicilor lui Manchester City, care vor să-l trimită să joace la "sora" din SUA, New York City FC, la care a evoluat și Alexandru Mitriță.O altă variantă din SUA vehiculată de presa din Spania ar fi echipa Inter Miami, patronată de David Beckham. Aici, Messi ar putea fi coleg cu Luis Suarez.În schimb, întrebat ce va face în vară, când îi va expira contractul cu FC Barcelona, Messi nu a oferit încă un răspuns."Știu că sunt mulți oameni în club, în Barcelona, știu că sunt și fanii care mă iubesc și își doresc să rămân la club. Eu voi face ce este mai bine pentru club și pentru mine, nu am dubii. Plănuiesc să mă întorc la Barcelona. Vreau să stau și să trăiesc aici. Când nu voi mai fi jucător, vreau să fac parte din cub, oarecum", a afirmat Messi.Lionel Messi a ajuns la FC Barcelona în 2001, pe când avea doar 13 ani. Clubul catalan l-a ajutat să crească, iar el a debutat la echipa mare în 2004, la 17 ani. De atunci, el a devenit cel mai important jucător al echipei. Messi a câștigat 10 titluri în La Liga, 6 Cupe ale Regelui Spaniei, 7 Supercupe ale Spaniei, 4 Ligi ale Campionilor, 3 Supercupe ale Europei și 3 titluri la Campionatul Mondial al Cluburilor. Totuși, relația proastă cu actuala conducere îl determină să ia în calcul plecarea