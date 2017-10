Ce planuri are DJST Constanţa cu bazele sportive "Tomis", "Triunghi" şi "Badea Cârţan"

Ce planuri are DJST Constanța cu bazele sportive "Tomis", "Triunghi" și "Badea Cârțan"

Într-una din edițiile noastre anterioare, prezentam o problemă a antrenorilor de gimnastică artistică de la CSS 1 și CS Farul, care își desfășoară orele de antrenament în sala Complexului „Tomis“, din strada Flămânda. Revenim astăzi cu un articol dedicat bazelor sportive constănțene.De mai mult timp, antrenorii con-stănțeni de gimnastică artistică au ridicat problema spațiului. Programul sălii de gimnastică din cadrul Com-plexului „Tomis”, din strada Flămânda, este infernal. Grupe de începătoare se antrenează laolaltă cu grupele de performanță, atât de la CSS 1, cât și de la CS Farul, dar și micuțele sportive incluse în proiectul „Țară, țară, vrem campioane”.Un oraș precum Constanța, care a dat României unele dintre cele mai mari gimnaste, gen Simona Amânar, Dana Sofronie sau Camelia Voinea, are o singură sală dedicată acestei discipline.Într-una din discuțiile cu directorul executiv al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Claudiu Teliceanu, am ridicat și această problemă.„Din păcate, sala de la Flămânda este singura sală de gimnastică dintr-un oraș care se numără printre cele mai mari din țară. Firește, este insuficient, în sensul în care gim-nastele de la CSS 1, CS Farul și cele angrenate în Proiectul «Țară, țară, vrem campioane», de mai multe categorii de vârstă și de mai multe nivele de performanță, se antrenează acolo. În zonă, mai există un mic spațiu pe care încercăm să îl folosim. Vrem să acoperim acea zonă, fie printr-un balon cu aer cald, fie cu o construcție ușoară cu pereți. Asta se va face și cu siguranță se va face anul acesta. Avem două variante pentru această sală: prima este finanțarea de la Ministerul Tineretului și Sportului, iar dacă nu vom reuși să mobilizăm și să aducem finanțare de la stat, atunci vom încheia o colaborare de închiriere a terenului, cu un club sau o structură sportivă care să facă investiția, iar spațiul să fie utilizat în comun. Avem mai multe solicitări de la reprezentanții unor cluburi sportive care doresc să facă treaba asta. Noi am purtat discuțiile și urmează să achiziționăm servicii de evaluare, pentru că așa este procedura și sper ca la sfârșitul lunii să o avem, astfel încât să putem demara proiectul”, a declarat Teliceanu.Același proiect și pentru celelalte baze sportive De altfel, directorul executiv al DJST ne-a declarat faptul că se dorește ca și celelalte baze sportive din oraș să fie reabilitate, cel mai probabil tot prin asemenea colaborări încheiate. Pe lângă terenul din strada Flămânda, Teliceanu face referire și la complexul „Triunghi”, și o parte din stadionul „Farul”, care încă aparține direcției.„La «Badea Cârțan», ar fi trebuit să înceapă o serie de lucrări. Noi deținem doar terenul de rugby, celelalte zone, inclusiv unde era bazinul, au fost date la Compania Națională de Investiții de către Consiliul Local. S-a semnat un protocol și lucrările trebuiau să înceapă.Nu știu de ce până acum nu s-a întâmplat nimic. Nu știu care este stadiul. Cert este că în zilele următoare voi avea o întâlnire cu primarul Decebal Făgădău, să vedem când vor începe acolo lucrările, astfel încât să știm cum ne coordonăm și noi în 2016. Vom avea terenul de la Flămânda, dacă nu reușim să finanțăm, zona de la «Triunghi» și o mică porțiune pe care reușim să o scoatem din zona stadionului «Farul», e un teren care încă nu e teoretic predat, terenul de tenis. Tot ce ne aparține și este neutilizat va fi pus în valoare astfel încât să nu stăm cu ele neutilizate. Pentru complexul de la «Triunghi», avem niște solicitări și vom urma aceeași procedură de închiriere în vederea amenajării unor terenuri de fotbal”, a adăugat directorul executiv al DJST Constanța.Într-o altă ordine de idei, Teliceanu a menționat faptul că sala de lupte din complexul „Triunghi” va fi predată Aso-ciației Județene de Lupte Constanța.