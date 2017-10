Sâmbătă, la Năvodari, Săgeata - Voința Sibiu 0-0

Ce penalty clar n-a dat Tudor!

Arbitrul bucureștean le-a refuzat incredibil un 11 m gazdelor, în minutul 80. Sibienii puteau da și ei de două ori lovitura, promovarea urmând a se decide în retur. Prima manșă a barajului de promovare în Liga 1, Săgeata - Voința Sibiu, s-a încheiat nedecis, 0-0, sâmbătă, la Năvodari. În fața unor tribune arhipline, gazdele au suferit pe faza ofensivă, cunoscându-se lipsa din atac a lui Chițu, iar absențele lui Olah, Boroștean și Al. Vlad punându-și amprenta și ele pe jocul Săgeții. În condițiile în care Voința Sibiu nu a riscat, mergând pe cartea apărării, încercând (și reușind) să scape fără gol primit, iar Săgeata s-a chinuit, a rezultat un joc fără mari veleități. Chiar și așa, sibienii au avut două oportunități importante, în urma cărora puteau da lovitura (Tătar - min. 31, bară în urma unui șut de la distanță, și Bunea - min. 90, a tras alături din 6 m). De cealaltă parte, Jianu (min. 35) și Itu (min. 56) au ratat singurele ocazii ale gazdelor.În lipsă de soluții, antrenorul Săgeții, Aurel Șunda, a recurs la o improvizație în minutul 80, aruncându-l în atac, pe post de pivot, pe stoperul Gheară. Mutarea se putea dovedi câștigătoare, fostul farist deviind cu capul, un minut mai târziu, pentru Jianu, care, pătruns în careu, a fost faultat clar de portarul Zăvoi. Spre stupefacția generală, arbitrul Alexandru Tudor nu a acordat penalty, ci i-a dat galben lui Jianu pentru simulare! „Meciul a fost unul închis, însă, dacă arbitrul dicta penalty, istoria partidei se scria altfel. Nu am putut înscrie, dar trebuie ținut cont și că echipa nu a jucat în această formulă mai deloc. Băieții au dat însă dovadă de ambiție și dăruire, alegându-se și cu capetele sparte. Promovarea se va decide la Sibiu, iar ce s-a întâmplat astăzi (n.n. - sâmbătă), ne ambiționează și mai mult”, a declarat Aurel Șunda.„A fost un meci tipic de calificare, care pe care. Sperăm să promovăm totuși, dar, dacă nu va fi așa, fotbalul nu se sfârșește, o vom lua de la capăt. Vrem să creăm o echipă competitivă. Dacă vom intra în Liga 1, ne vom întări cu 10 - 12 jucători”, a spus și președintele Consiliului Director al Săgeții, Dumitru Rida, care a atacat și el arbitrajul. Săgeata (antrenor, Aurel Șun-da): Fl. Olteanu - Goșa (cpt.), C. Dinu, Fl. Popa, L. Turcu - Bold (68 Șicu), V. Apostol, Dâlbea, Vezan (68 M. Gheorghe) - Jianu, L. Itu (80 Gheară).Voința (antrenor, Alexandru Pelici): Zăvoi - Forika, D. Apos-tol, N. Grigore (cpt.) - Bunea, Beza, Tătar, C. Lungu - Hardău (65 Szabo), I. Popa - Martinescu (73 Neguț).