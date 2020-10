Ce onoare! Constantina Diță, ambasador al Campionatului Mondial de semi-maraton

„A fost un sentiment fantastic să câștig o medalie de aur la o competiție majoră. Am fost surprinsă să câștig cu o diferență așa de mare, dar nu am făcut nimic special. Am alergat în ritmul meu. Poate pentru adversare a fost prea rece vremea, dar mie îmi place să alerg pe ploaie”, a declarat Constantina Diță despre trăirile avute în 2005, la succesul de la Edmonton.





Conform fra.ro, la Campionatul Mondial de semi-maraton, vor lua startul 283 de sportivi (157 la masculin și 126 la feminin) din 62 de țări. România va fi reprezentată la această competiție de șase sportivi - unul la masculin și cinci la feminin: Nicolae Soare, Adela Paulina Bălțoi, Liliana Maria Dragomir, Adriana Nelson, Elena Adelina Panaet și Roxana Elisabeta Rotaru.





Născută pe 23 ianuarie 1970, Constantina Diță este campioană olimpică în proba de maraton, la ediția Beijing 2008, campioană mondială de semi-maraton, ediția Edmonton 2005, și medaliată cu bronz la Campionatul Mondial de Atletism, în proba de maraton, ediția Helsinki 2005.