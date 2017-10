Ce noutăţi a pregătit DJST Constanţa pentru anul 2016

Ce noutăți a pregătit DJST Constanța pentru anul 2016

Direcția Județeană de Sport și Tineret (DJST) Constanța se pregătește de un nou an plin atât în materie de activități sportive, cât și activități recreative, turistice și de divertisment în cadrul taberelor tematice.Directorul executiv al DJST Constanța, Claudiu Teliceanu, a caracterizat anul 2015 ca fiind satisfăcător și pe ramură de sport, dar și pe ramură de tineret. Anul trecut, DJST a organizat tabere în cele trei centre (Eforie Sud, 2 Mai și Luminița) pentru aproximativ 7.000 de tineri din toată țara și nu numai, dar a și trimis peste 1.000 de tineri constănțeni în alte centre din țară.Anul acesta, conducerea DJST speră ca numărul participanților la aceste tabere să crească, datorită condițiilor optime de cazare și ale diverselor activități întreprinse. În fiecare an, la malul mării se desfășoară tabere tematice cum sunt „Democratin” sau „Și tu poți fi antreprenor” ori „Geto-daci la Eforie Nord”, tabere naționale, tabere sociale sau pentru persoane cu handicap. Conducerea are în plan continuarea acestor activități de tradiție, dar și implementarea altora noi. De altfel, DJST a renovat noi pavilioane la cele trei centre, tocmai pentru a mări spațiul de cazare.„Am făcut mai multe demersuri pentru a optimiza condițiile de cazare. Am renovat în cadrul centrului de la 2 Mai un pavilion, cu 40 de locuri de cazare și am făcut o serie de renovări și am mobilat tabăra de la Luminița. Sperăm ca anul acesta să înregistrăm o creștere în numărul participanților. Prima serie de tabără oficială va fi în prima săptămână din vacanța de vară, adică jumătatea lunii iunie, dar activitatea noastră nu este limitată, solicitări și activități am avut și în luna mai”, a declarat Claudiu Teliceanu.v v vPe ramură de sport, directorul executiv al DJST consideră că anul trecut a fost unul bun pentru sportul constănțean. Teliceanu dorește ca baza de selecție în orașul nostru să crească la cât mai multe discipline.„Sportul constănțean a avut o evoluție frumoasă în 2015. Rezultatele pe care sportivii noștri le-au obținut atât pe plan național, cât și pe plan internațional ne îndreptățesc să spunem că nu a fost un an rău, dar firește că se poate mai bine. Ne dorim ca un număr cât mai mare de tineri să intre în astfel de competiții, însă e mai de durată. Noi desfășurăm pe toate planurile acțiuni, astfel încât baza de selecție să fie din ce în ce mai mare, iar performanța să crească”, a mai adăugat Teliceanu.În cel mai scurt timp, DJST va finaliza clasamentul sportiv pentru anul 2015, la nivel județean și va organiza o întrevedere pentru a desemna cel mai bun sportiv al județului Constanța.