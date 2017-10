„Ce mi-am dorit mai mult în viaţă n-am putut realiza”

Constantin Gache pleacă luni la Delta Tulcea

„Ce mi-am dorit mai mult în viață n-am putut realiza”

Găsind înțelegere la FC Farul pentru a reveni la meseria de antrenor și ajungând deja la un acord cu Delta Tulcea (Liga a II-a), Constantin Gache, președintele grupării constănțene, va părăsi luni clubul. La Tulcea, vrea să ia și câțiva fariști, atât de la juniori, cât și de la prima echipă, în funcție de planurile Farului și de nevoile Deltei. „Despărțirea mea de Farul se face pe cale amiabilă, nu e demisie. Așa cum am mai spus-o, îmi place mai mult în iarbă. Farul este viața mea și consider că și de la Tulcea pot ajuta clubul, chiar mai bine decât am făcut-o aici. Paradoxal, ce-ți dorești cel mai mult în viață nu reușești să realizezi. Am avut posibilitatea să fiu antrenorul Farului, iar vina este a mea că nu am reușit să am rezultate. Îi mulțumesc domnului Bosînceanu că mi-a acordat șansa de a sta pe banca Farului și m-a înțeles apoi când mi-am exprimat intenția de a pleca”, a declarat Gache, pentru „Cuget Liber”. Constantin Gache consideră că, pe ansamblu, mandatul său de tehnician al Farului a fost un eșec, dar ca președinte a avut ceva bucurii. „Mi-au lipsit rezultatele, deși, pe alocuri, am avut și unele jocuri bune, cu Dinamo, cu Steaua, cu Vaslui, din care am pierdut puncte pe neșansă. Cel mai trist moment al meu ca antrenor al Farului a fost când mi-am dat demisia”, ne-a spus Gache. Satisfacțiile ca președinte se leagă, în primul rând, de salvarea de la retrogradare și de faptul că, deși nu are mari merite, sub mandatul său, FC Farul a devenit campioană la juniori republicani, iar toate echipele de juniori s-au calificat la turneele finale. „Este o mândrie pentru noi, pentru Farul, acest titlu național, dar nu este meritul meu, ci, clar, investiția făcută în baza materială începe să dea roade. Având terenuri de antrenament, e imposibil să nu apară și rezultatele“, apreciază Gache. Plecând la Tulcea, Gache vrea să ia și câțiva jucători de la Farul, atât de la echipa mare, cât și de la juniori, dar aceasta depinde de cine este dispusă Farul să se despartă și de ce nevoi are Delta. „Întâi, să vedem de ce avem nevoie acolo. Apoi, să vină și echipa din Austria, să vorbim. Eu voi cere, dar să vedem și ce mi se va da, nu depinde de mine. Tulcea are nevoie de jucători de la noi, iar Farul are nevoie de o echipă de Liga a II-a unde să-și crească fotbaliștii”, ne-a spus președintele Farului. Colaborare benefică „Sper să fie o colaborare benefică între Farul și Delta. Decât să joace în campionatul lor sau la Liga a III-a, e mai bine pentru juniorii Farului să evolueze la Liga a II-a. Progresul ar fi mai mare și mai rapid. Așa s-a întâmplat și cu echipa Farului de juniori republicani care a ieșit campioană. A jucat la un nivel superior, Liga a III-a, iar rezultatele s-au văzut” Rezultatele te susțin „Eu cred că am avut o relație normală cu suporterii Farului. Dacă ai rezultate, ești adulat, dacă nu, mai ești și fluierat și mi se pare normal. Nu știu cât de mult am fost sau nu iubit, dar, ca toată lumea, am și prieteni, și dușmani. Repet, rezultatele sunt cele care te susțin“ Să-și revină atacanții „Sper din tot sufletul ca, în noul sezon, Farul să joace mult mai bine. Pentru aceasta însă, în primul rând, trebuie să-și revină atacanții, pentru că acolo am avut probleme în campionatul trecut. Prin revenirea lor, la ceea ce ar putea să joace sau ce am văzut noi că joacă înainte să-i luăm, va câștiga și echipa” Constantin Gache