Ce luptă! Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open

Jucătoarea de tenis Simona Halep, lidera ierarhiei WTA, s-a calificat, ieri, în finala turneului de Grand Slam de la Australian Open (Melbourne), după ce a trecut în penultimul act de germana Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, la capătul unei partide splendide.Simona Halep a avut un debut de meci în forță și, după 20 de minute, conducea cu 5-0 și servea pentru a închide primul set. Angelique Kerber, fost nr. 1 WTA, a avut o tresărire de orgoliu, însă a cedat setul, 6-3 pentru Simona.Actul secund a debutat sub aceleași auspicii, cu românca lovind năpraznic mingea din toate pozițiile, obligând-o pe Kerber să-și etaleze defensiva de fier. Momentul psihologic s-a produs la jumătatea setului, la 4-3 și 40-30 pentru Halep. Aceasta ratează break-ul, Kerber a simțit ezitarea și a ridicat ritmul. Nemțoaica își câștigă cu greu serviciul, apoi face două game-uri consecutive și împinge meciul în decisiv, scor 6-4.În cel de-al treilea set, meciul a fost unul pe viață și pe moarte. S-a mers cap la cap până la 3-3, apoi loviturile Simonei au început să devină insuportabile pentru Kerber. Românca s-a distanțat la 5-3, cu avantajul serviciului, a forțat, dar a comis multe greșeli, de care adversara sa a profitat și a revenit din nou în meci.S-a făcut 6-6, iar la scorul de 8-7, Kerber dă mingea afară și-i oferă Simonei șansa de a juca, în premieră, prima finală a turneului de la Antipozi.Simona Halep și-a asigurat astfel un cec de 2 milioane de dolari australieni și 1.300 de puncte WTA.„A fost foarte dificil, încă tremur. Kerber a fost o adversară foarte puternică, se mișcă bine și lovește din orice poziție. Nu a fost ușor să câștig două meciuri așa de lungi în același turneu. Am avut, însă, încredere în mine și mi-am spus să lupt pentru fiecare punct și mă voi odihni după turneu. Am încercat să fiu calmă azi și am fost ca un roller coaster, cu suișuri și coborâșuri. Însă nu am renunțat, iar dacă nu te dai bătut, poți câștiga meciuri. Sunt mândră de mine”, a declarat Halep, la finalul partidei.v v vSimona Halep va juca finala competiției, sâmbătă dimineață, de la ora 10.30, împotriva danezei Caroline Wozniacki, partida fiind transmisă în direct, pe Eurosport. Jucătoarea ce se va impune în această confruntare va fi, luni, pe locul 1, în clasamentul WTA.Wozniacki are 4-2 în meciurile directe cu Halep, în fața căreia s-a impus în ultimele trei confruntări. Constănțeanca a învins în 2013 în semifinale la New Haven și în 2015 în semifinale la Dubai.