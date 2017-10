Trei atleți constănțeni, campioni la Naționalele Masters

Ce isprăvi au mai făcut „leii de mare”

Noi performanțe pentru atleții veterani constănțeni. După „eroismul” de la maraton, de data aceasta, cei trei „lei de mare” - Alexandru Pop, Marian Piron, de la CS CFR, și Vasile Tilibașa, de la Asociația Sportivă Universitară „Andrei Șaguna” - au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național Masters desfășurat, timp de două zile, pe stadionul „Iolanda Balaș-Sotter” din București.Cel mai iute s-a dovedit a fi Alexandru Pop, care a cucerit două titluri de campion, la categoria de vârstă +45 ani, în probele de 800 m (timpul 2:21) și 1.500 m (4:51.33).„Am devenit dublu campion național, repetând povestea de anul trecut, când am câștigat două medalii de aur la CN, la 800 m și 5.000 m. Consider că cele de anul acesta sunt la fel de valoroase, având în vedere numărul concurenților, tot mai mare de la an la an. Ba mai mult, la Naționale am mers după o perioadă de pregătire pentru semimaraton și nu îmi mai rămăsese timpul necesar pentru pregătirea specifică în probele de 800 m și 1.500 m”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop.O medalie de aur, la 5.000 m (19:11), și una de argint, la 10.000 (39:47), a adus la Constanța și Marian Piron, tot la categoria +45 ani.„În prima zi de concurs, am alergat cu toții pe o ploaie măruntă, de vară. Pe unele porțiuni ale pistei, se formaseră deja băltoace, pe care a trebuit să le ocolim. În ziua a doua, vremea a fost excelentă de fugă”, a povestit Marian Piron.La rândul său, Vasile Tilibașa (categoria +40 ani) a luat aurul la 10.000 m (41:41) și a terminat pe poziția a IV-a la 5.000 m (20:28).Următorul concurs major la care vor participa cei trei atleți constănțeni va avea loc în data de 6 octombrie: Maratonul Internațional București. Până atunci, își vor face „încălzirea” de vară, la Crosul Olimpic (22 iunie) și Crosul Sana Sport (14 iulie), la Constanța.