Ce îi lipseşte Farului pentru a promova?

Jucatori buni pentru FC Farul Constanta dar prea scumpi pentru bugetul actual

Dani Chigou (FC Volgar-Gazprom Astrakhan-atacant Liga 1 Rusia a fost dat afara in 2007 de catre Ion Marin fiindca a arat un penalty in meciul cu Dacia Mioveni 3-2 pentru FC Farul, desi tot Dani a marcat golul victoriei) Tibor Moldovan (Gloria Bistrita-atacant, liga 2 Romania, dat afara de Ion Marin tot in 2007 fiindca nu avea loc de el in echipa) William Amamoo (Floriana F.C.-portar liga 1 Cipru, William a initiat campania de ajutor pentru FC Farul pe Facebook) lionel Mathis (En Avant de Guingamp-atacant liga 2 Franta) Cam acestia ar fi jucatori care ar putea promova pe FC Farul Constanta in Liga 1, pacat ca nu avem bugetul adecvat sa ii putem aduce la club, macat sub forma de imprumut Fortza Farul asteptam transferuirile !!!