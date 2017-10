Ce fotbalişti noi sunt în lotul Săgeţii Năvodari

Ce fotbaliști noi sunt în lotul Săgeții Năvodari

Săgeata Năvodari are planuri mari de viitor, iar în această privință au loc schimbări în componența echipei. Formația dobrogeană se pregătește deja pentru meciurile din viitorul campionat. Antrenamentele au început sub conducerea lui Cătălin Anghel (principal), Norbert Niță și Gică Butoiu (secunzi), responsabil de pregătirea portarilor fiind Alexandru Iliuciuc.Staff-ul tehnic are și un nou membru, Marius Florin Bortiș - preparator fizic.Fotbaliștii Apostol Muzac, Valentin Bărbulescu, Ovidiu Vezan, Sorin Chițu, Alexandru Vieru și Ciprian Cazan vor continua să joace la Săgeata, după ce au evoluat în formația din Liga I.De asemenea, la echipă au sosit alți patru jucători brazilieni: un fundaș central, doi mijlocași și un atacant. Conducerea clubului este în discuții și cu alți jucători.Deocamdată, în lotul Săgeții se află Andrei Rotariu (FC Viitorul), Vlad Gordin (revenit de la Rapid București), Octavian Ormenișan (FC Vaslui) - portari, Marian Cîrjă (CSU Craiova), Dusan Dunjic (Serbia - Liga 2), Răzvan Damian (Corona Brașov), Marian Chițu (Gloria Bistrița), Alex Iloae (echipa de tineret FC Barcelona), Paul Achim (FC Baia Mare), Voicu Nicoară (Germania - Liga 4), Mihăiță Roman (Lugoj), Bogdan Boritz (Grecia - Liga 2), Galego Fernandinio (Spania - Liga 2), Cătălin Crețu (FC Bicaz), Nicola (FC Viitorul).Duminică, 20 iulie, Săgeata are programat primul meci de pregătire cu echipa tulceană Granitul Babadag, de la ora 11, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari.