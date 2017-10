"Ce emoţie! Am şi acum tricoul cu cercurile olimpice"

Amintiri din 1987, de la prima ediție a Crosului Olimpic Național

"Ce emoție! Am și acum tricoul cu cercurile olimpice"

Decizia COSR de a acorda Constanței onoarea de a organiza cea de-a 30-a ediție a Crosului Olimpic Național a generat un val de entuziasm în orașul de la malul mării. Foarte mulți constănțeni și-au amintit de acel an 1987, când au alergat la ediția inaugurală, iar în ediția de astăzi prezentăm o frumoasă poveste, însoțită de o fotografie-document.Constanța, 23 iunie 1987. Aproximativ 3.000 de alergători se pregătesc să ia startul primei ediții a Crosului Olimpic Național, organizat direct sub patronajul CIO și al COR. Nume grele printre participanți: campionul la atletism Ilie Floroiu (ale cărui recorduri la 5.000 m și 10.000 m sunt încă în picioare), care avea să și câștige, campionul olimpic la lupte Ion Draica ori vicecampioana mondială la handbal Elena Frîncu. Printre cei care așteaptau cu nerăbdare semnalul de start al marii doamne a atletismului românesc, Lia Manoliu, se afla și un puștan de 13 ani, Nicușor Scarlat.„Nu voi uita toată viața acea zi. Făceam atletism la CSS 2, în grupa profesorului Constantin Boroianu, și pentru noi, copiii, să alergăm la Crosul Olimpic alături de atâtea personalități ale sportului românesc a fost un moment aparte. Am fost foarte emoționat atunci când am primit tricoul, trimis direct din Elveția, de la Lausanne. L-am purtat apoi în multe concursuri și cantonamente, era o mândrie să afișăm cercurile olimpice. Îl am și acum!”, a povestit, pentru „Cuget Liber”, Nicușor Scarlat.Puștiul de atunci s-a făcut mare. A terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, a devenit profesor de educație fizică și asistent balneo-fizio-kinetoterapeut în cadrul Centrului de Recuperare Medicală Axis.În fotografia-document pe care o publicăm în ediția de astăzi, mai apare, alături de Nicușor Scarlat (foto dreapta), încă un fost atlet de la CSS 2 Constanța, Florin Manac (foto stânga sus), fratele jucătoarei de tenis de masă Antonela Manac, stabilită de ani buni în Franța. Fiica lui Florin practică triatlonul și, mai mult ca sigur, nu va rata ocazia de a alerga la Crosul Olimpic de luna viitoare.v v vCea de-a 30-a ediție a Crosului Olimpic Național se va desfășura, în data de 17 iunie, la Constanța. Decizia forului olimpic român vine în urma demersurilor făcute de Elena Frîncu, membru de onoare al COSR, și de echipa de la DJST Constanța (director executiv, Mariana Solomon).„Decizia COSR este o recunoaștere a contribuției cluburilor sportive constănțene, a antrenorilor emeriți, a sportivilor la formarea loturilor naționale, a medaliilor mondiale și olimpice câștigate pentru România”, a spus Elena Frîncu.