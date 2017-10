Ce adversari au handbaliştii în preliminariile EURO 2018

Ce adversari au handbaliștii în preliminariile EURO 2018

Reprezentativa masculină de handbal a României va evolua în grupa C a primului tur preliminar al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorți efectuate, ieri, la Viena.Componența celor trei grupe preliminare este următoarea: A: Grecia, Belgia, Cipru; B: Estonia, Luxemburg, Georgia; C: România, Italia, Kosovo.Meciurile vor începe în luna octombrie, iar câștigătoarea fiecărei grupe din primul tur al preliminariilor se va califica în play-off-ul pentru accederea în faza a doua a preliminariilor CE din 2018. Partidele din play-off vor avea loc în 6-7, respectiv 9-10 aprilie 2016, informează Mediafax.În acest an, România a ratat calificarea la turneele finale ale Campionatului Mondial din 2015, respectiv Campionatului European din 2016.