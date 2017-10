Ce a spus Simona Halep la revenirea în ţară

Ce a spus Simona Halep la revenirea în țară

Sâmbătă, 05 Iulie 2014.

Simona Halep a declarat, la revenirea în România, că se bucură de rezultatul obținut la turneul de la Wimbledon, unde a ajuns până în semifinale, subliniind că își dorește foarte mult să ajungă și mai sus în tenis."A fost un pic de ghinion în timpul meciului că am făcut entorsă. Nu e foarte grav, dar o să am timp să mă recuperez să joc la turneul de la București. A fost un rezultat frumos, mă bucur că am apucat să joc spre final și pe iarbă. M-a marcat un pic accidentarea, pentru că nu am mai putut să servesc, să împing în picior, nu am mai putut sa fiu relaxată, n-am putut să mă opresc la anumite mingi. M-a încurcat, dar nu vreau să dau vina pe accidentare. Bouchard m-a bătut, a fost mai bună și merg mai departe. Asta îmi dă curaj să merg cu încredere înainte. Îmi doresc foarte mult să ajung și mai sus în tenis o să muncesc zi de zi să încerc să fac tot ce pot pentru a câștiga meciuri. Am fost tristă că am avut o înfrângere, dar nu că s-a terminat turneul, pentru că a fost un rezultat bun. Îmi doresc să ajung numărul 1, nu știu dacă se va întâmpla, dar îmi doresc să ajung", a declarat Halep, vineri, la Aeroportul Henri Coandă, scrie Mediafax.