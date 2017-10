Ce a păţit un jucător antrenat de Mircea Lucescu

Ce a pățit un jucător antrenat de Mircea Lucescu

Marţi, 15 Decembrie 2015

Mijlocașul brazilian Fred, de la Șahtior Donețk, echipă antrenată de Mircea Lucescu, a fost suspendat un an pentru dopaj, a anunțat Confederația aud-americană de fotbal.Suspendarea a fost anunțată de Comisia de disciplină a CONMEBOL și intră în vigoare cu 26 iulie. Fred este suspendat doar în meciurile disputate sub girul CONMEBOL și are drept de joc la Șahtior Donețk, conform digisport.ro.FIFA ar putea solicita însă ca suspendarea să devină aplicabilă pentru toate competițiile guvernate de forul internațional de fotbal, scrie realitatea.net