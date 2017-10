Bucurie la Mangalia

Ce a declarat Neculai Tănasă după victoria de la Tulcea

După victoria surprinzătoare pe care Callatis a reușit-o la Tulcea, în meciul cu Delta, președintele clubului din Mangalia, Neculai Tănasă, a declarat că toată lumea s-a bucurat pentru cele trei puncte, însă fotbaliștii săi trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. „Atmosfera la echipă este bună, ne-am bucurat după meci, dar deja pregătim partida cu Gloria Buzău. La Tulcea, am jucat cu o adversară din Liga a II-a, nu am învins nici pe Steaua, nici pe Dinamo, deci, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, modești, pentru că nu va fi ușor meciul cu Gloria Buzău. Daca învingem sâmbătă, avem șanse mari de evitare a retrogradării și îndeplinire a obiectivului.Pentru acest joc, nu avem jucători suspendați sau accidentați, tot lotul fiind valid. Din fericire, ne continuăm seria bună din tur, când, în ultimele două etape, am învins pe FC Farul la Mangalia, cu 4-0, și pe Dinamo II București, în deplasare, cu 3-1”, a declarat președintele Tănasă.