Cazul Câmpian. Când va putea concura din nou pentru România

Președinta Federației Române de Gimnastică (FRG), Andreea Răducan, a declarat că gimnasta Olivia Cîmpian va putea reprezenta din nou România abia începând cu luna decembrie a anului 2019, deoarece nu a primit dezlegarea din partea Federației Ungare de Gimnastică.Componentă a lotului național, Olivia Cîmpian a primit în luna octombrie a anului 2017 dreptul de a reprezenta Ungaria, însă în vara acestui an s-a răzgândit și a decis să se întoarcă în România. Ea nu a apucat să concureze în nicio competiție internațională pentru Ungaria, însă reprezentanții federației de la Budapesta au refuzat să îi acorde dezlegarea, iar în aceste condiții, conform regulilor Federației Internaționale de Gimnastică, sportivul este suspendat 1 an.„Din păcate, acesta este un caz de «Așa, nu!» în ceea ce privește implicarea părinților în viața sportivilor. Am avut la Campionatele Mondiale discuții cu reprezentanții federației din Ungaria, cu președintele și secretarul general. Le-am explicat că acest copil își dorește să practice gimnastica în continuare și că nu este cazul să avem orgolii. Din păcate, Federația Ungară de Gimnastică nu și-a dat acordul ca ea să poată concura din nou pentru România. Din acest motiv, ea trebuie să aștepte încă un an până va putea participa oficial la un concurs”, a spus Andreea Răducan, citată de Agerpres.Ea a menționat că inclusiv Nadia Comăneci a încercat să îi convingă pe reprezentanții Ungariei să îi permită Oliviei Cîmpian să concureze pentru România.„Știu că este dureros și credeți-mă că absolut tot ce a ținut de mine am făcut. Inclusiv Nadia a încercat să ne ajute în soluționarea situației. Am trimis toate documentele și adresele necesare prin care am cerut Federației Internaționale de Gimnastică să ofere dreptul gimnastei de a concura. Însă cei de acolo ne-au răspuns că, având în vedere regulamentele și statutele federației, Olivia Cîmpian poate concura începând cu decembrie 2019. Dacă federația ungară și-ar fi dat acordul, ea ar fi putut reprezenta România imediat, pentru că ea nu a concurat pentru Ungaria la nicio competiție și nu are schimbată nici licența FIG. Însă nu am găsit înțelegere la cei din Ungaria. Ei ne-au spus că a fost o investiție financiară și morală în Olivia Cîmpian. Dacă punem investiția României în acest copil în balanță, cu siguranță avem câștig de cauză, însă acum aceste lucruri sunt inutile”, a explicat Andreea Răducan.