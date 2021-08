Caz rar în fotbalul românesc. CFR își dă în judecată propriul jucător și îi cere banii înapoi

Se întâmplă des în fotbalul din România ca jucătorii să-și acționeze cluburile la instanțele sportive, în special pe motiv de neplată a salariilor. Însă, a apărut recent și un caz în care clubul intenționează să se adreseze comisiilor, împotriva unui jucător pe care îl are sub contract. Prosport a aflat că oficialii CFR-ului pregătesc un dosar împotriva lui Alexandru Ioniță.Clujenii sunt extrem de supărați pe fotbalistul suspendat un an pentru dopaj. Chiar dacă acesta a luat legătura cu Șumudică, pentru a se întoarce la CFR, oficialii vor doar să-și recupereze banii. Concret, clubul se va adresa comisiilor și va cere ca Alex Ioniță să înapoieze salariile primite de la CFR, în perioada când acesta nu a evoluat pentru campioană. Ardelenii vor cere ca fotbalistul să achite și o parte din suma cu care a fost transferat de la Astra și vor încerca să demonstreze că acesta a adus prejudicii clubului.Asta pentru că CFR susține că negocia cu echipa din Giurgiu întoarcerea sa la Astra, în momentul în care Ioniță a fost surprins folosind tehnici considerate ilegale de către Agenția Națională Anti-Doping. Se pare că Astra putea să-l răscumpere, conform înțelegerii din 2018.