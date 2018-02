Caz incredibil la Jocurile Olimpice. Cum i-a păcălit o sportivă din SUA pe maghiari

Ştire online publicată Miercuri, 21 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

În calificările de la proba mai sus menționată, a atras atenția o sportivă maghiară, care doar s-a plimbat pe halfpipe, fără să încerce ceva. S-a crezut inițial că e o formă de protest în legătură cu ceva, dar jurnaliștii de la The Independent au descoperit adevărul în ceea ce o privește.Swaney visa să ajungă la Jocurile Olimpice, deși nu se pricepea foarte bine la vreo probă. Sub steagul SUA nu ar fi avut cum să dribleze regulamentul, astfel că a încercat să păcălească o țară mai mică, fără tradiție în sporturile de iarnă.Astfel, Swaney a obținut cetățenia maghiară și s-a calificat pentru Pyeongchag grație unei mari scăpări din regulament. Concret, acesta prevede ca un sportiv să se poată califica la această probă de la Jocurile Olimpice dacă reușește să obțină un anumit număr de prezențe in Top 30 la etapele de Cupă Mondială, în anii premergători Jocurilor. Cum halfpipeul e o probă nouă, nu sunt extrem de multe concurente. Astfel, Swaney a țintit concursurile unde s-au prezentat mereu mai puțin de 30 de sportive la start, acumulând astfel puncte, deși a terminat mereu ultima.În consecință, ea a obținut calificarea pentru Pyeongchag, unde nu a făcut nici măcar un trick pe planșa de halfpipe. Ea pur și simplu s-a plimbat, savurând prezența la cea mai mare competiție a lumii în sporturile de iarnă. Federația de la Budapesta a fost însă pusă într-o situație ingrată, iar oficialii au trebuit să recunoască faptul că au fost păcăliți.Aceștia au precizat totuși într-un comunicat că Swaney era greu de urmărit, în condițiile în care a ales mereu doar competiții mici și nimeni nu știa de ce e capabilă. Banii pentru finanțarea la concursurile din Cupa Mondială au fost plătiți de sportivă."Această situație a fost cauzată mai ales de sistemul de calificare și de faptul ca sunt atât de puține sportive. Este adevărat că nu am văzut-o pe Elizabeth în acțiune anul trecut și că ne-am dat seama la ce nivel este abia la Pyeongchang. Precizăm că și-a finanțat singură pregătirile și concursurile de calificare", a transmis Federația de Schi de la Budapesta.