Catrinel Sandu divorţează de fostul jucător de tenis Gabriel Trifu

Catrinel Sandu divorțează de fostul jucător de tenis Gabriel Trifu

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Finalul lui 2017 aduce un divorț în showbizul din România. Catrinel Sandu și fostul jucător de tenis Gabriel Trifu divorțează.Povestea de dragoste dintre cei doi a fost una complicată, în condițiile în care superba blondă a decis să își încheie cariera pentru a-și urma soțul în Statele Unite, acolo unde acesta are o Academie de tenis.În aceste condiții, relația nu a mers, iar de aproximativ un an Catrinel a decis să ia o pauză. Deși existau zvonuri că cei doi se vor împăca, cu puțin timp înainte de intrarea în 2018 Sandu a anunțat că va intenta divorț.”Fiecare sfârșit de an este o ocazie pentru a face un bilanț. Pentru este mai mult de atât. Este încheierea unui capitol important din viața mea.După separarea de mai bine de un an de zile, eu și Gabi am hotărât să mergem pe drumuri separate. Bineînțeles că vom rămâne în relații bune și vom face totul, în continuare, pentru creșterea și educarea fetelor noastre. Un astfel de moment nu este niciodată ușor, așadar vă rog să ne respectați intimitatea și decizia de a nu discuta mai mult pe această temă.Vă doresc un an nou minunat și plin de realizări!”, a postat Catrinel Sandu pe Instagram, potrivit digisport.ro.Cei doi au locuit în State în Florida, acolo unde au o vilă estimată la aproximativ jumătate de milion de dolari.