Câţi suporteri va avea Farul la meciul cu Viitorul?

6

fraierilor

sunteti doi prost si tu de deasupra si dublu simpatizant , nu vedeti ca hagi copie metodele comuniste de la mircea sandu si mitica dragomir , incultilor ... ii e frica ca vin astia de la farul 2000 si ramane cu copii aia de la academie , o sa vedeti cu invitatiile lui cu tot in afara de copii aia de la academie tot stadionul o sa fie cum FARUL in ciuda lui si daca sunteti dublu simpatizanti si vreti sa vedeti viitorul in A , n`o sa joace la Constanta asa ca comentati in alta parte idiotilor