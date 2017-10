„Căţărători“ cu pumni de fier

La Mamaia, Campionatul MIRA la unifight

„Cățărători“ cu pumni de fier

Campionatul Ministerului Internelor și Reformei Administrative la unifight, competiție organizată de Centrul Cultural - Serviciul Sport din cadrul MIRA, în parteneriat cu Direcția pentru Sport a Județului Constanța și structurile MIRA din teritoriu, și-a desemnat finaliștii. La turneul din Mamaia, au participat 37 de luptători din cadrul structurilor operative ale MIRA, 22 de cadre reprezentând Inspectoratul General al Poliției Române, 11 cadre din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române și patru cadre din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Direcția Poliției de Frontieră Constanța a fost reprezentată în concurs de trei sportivi, Eduard Rotaru (categoria 73 kg), Daniel Safca (81 kg) și Iulian Ștefan Gheba (100 kg). Conform informațiilor furnizate de Marius Niculescu, purtător de cuvânt al DPF Constanța, concurenții au avut de parcurs un traseu aplicativ cu obstacole, pentru ca apoi să lupte în meciuri de două reprize a câte două minute fiecare. La categoria +100 kilograme, s-a luptat în sistem „fiecare cu fiecare”, datorită numărului mic de concurenți, în timp ce, la celelalte secțiuni, regula impusă de organizatori a fost eliminarea directă. Rezultate: categoria 73 kilograme: finala 1-2: Eduard Rotaru (IGPF/DPF Constanța) vs. Alin Mitran (IPJ Giurgiu); finala 3-4: Dragoș Cîrjan (IPJ Prahova) b.p. Cosmin Ursădan (IGPF); categoria 81 kilograme: finala 1-2: Silviu Geandă (IPJ Bacău) vs. Ion Daniel Neacșu (ISU Argeș); finala 3-4: Pal Imre (IPJ Alba) vs. Nicolae Bondea (IPJ Arad); categoria 90 kilograme: finala 1-2: Constantin Grădinariu (IPJ Prahova) vs. Costel Ungureanu (IPJ Iași); finala 3-4: Oliviu Rațiu (IPJ Alba) b.p. Lucian Lucuță (IPJ Arad); categoria 100 kilograme: Leonida Țicău (IPJ Sibiu) vs. Iulian Ștefan Gheba (IGPF/DPF Constanța); Andrei Crivină (IPJ Iași) b.p. Justin Grigore (IPJ Prahova); categoria +100 kilograme: locul I - Remus Radu (IPJ Brașov), locul al II-lea - Marius Iordache (IPJ Prahova), locul al III-lea - Mihai Gosav (IPJ Bacău), locul al IV-lea - Robert Dorzi (IPJ Covasna).