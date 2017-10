Cătălina Ponor ţinteşte o medalie la Campionatul Mondial din Canada

Cătălina Ponor țintește o medalie la Campionatul Mondial din Canada

Și-au câștigat dreptul să lupte pentru titlul mondial gimnaștii Marian Drăgulescu, Andrei Muntean, Cristian Bățagă, Andrei Groza, Andrei Ursache și Vlad Cotună, dar și gimnastele Larisa Iordache, Cătălina Ponor și Ioana Crișan. Sportivii sunt însoțiți de antrenorii Adrian Căpățână, Ioan Suciu, Ionuț Corlaci, Cristian Moldovan, Lucian Sandu și Liliana Cosma.Campioana Cătălina Ponor, recent decorată de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, are mari șanse de calificare în finalele de la sol și bârnă și speră să nu se întoarcă din Canada fără o medalie.„În 2011, a fost ultimul meu Campionat Mondial. Va fi interesant, pentru că este un campionat unde sunt șanse egale de câștig sau de ratare, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. În primul rând, îmi doresc să rămân sănătoasă pentru ca să-mi pot face exercițiile așa cum le-am făcut și la antrenament. Mă duc cu încredere și zic că o să iasă bine. Pe continentul nord-american, în 2003, la Anaheim, am plecat cu zero șanse de câștig și am venit acasă cu trei medalii de argint. Îmi doresc și acum să plec cu zero șanse de câștig și să revin triumfătoare. Dacă voi prinde o finală la sol, voi fi mulțumită, însă voi încerca să mă lupt cât pot de mult pentru medalia de la bârnă, pentru că acolo șansele sunt mult mai mari. Dar cu siguranță dacă voi intra în finală la sol, voi încerca să lupt cât pot de mult”, a declarat Cătălina Ponor pe Aeroportul Otopeni, la plecarea spre Montreal.Lucian Sandu, antrenorul Cătălinei Ponor, a declarat că pregătirea a decurs conform planului, dar totul va depinde de forma de moment.„Plecăm cu foarte mult optimism, Cătălina este OK. Dacă rămâne în starea asta foarte bună, ne întoarcem cu bine. Concurența este foarte mare și la bârnă, și la sol, depinde foarte mult de execuția fiecărei gimnaste. Nu avem niciun fel de presiune, mergem să ne facem exercițiile foarte bine. Pentru mine e un sentiment aparte, pentru că merg pentru prima oară în Canada. Și pentru ele, ca gimnaste, are o însemnătate foarte mare și sperăm ca Nadia să ne poarte noroc”, a declarat tehnicianul.