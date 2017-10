Cătălina Ponor s-a logodit după bronzul obţinut la Jocurile Olimpice

Cătălina Ponor s-a logodit după bronzul obținut la Jocurile Olimpice

Cătălina Ponor, 24 de ani, și Ionuț Georgescu, 24 de ani, sunt împreună de mai bine de un an. Iubitul gimnastei este șeful celui mai tare club de baschet din România, Asesoft Ploiești.“Va multumesc tuturor… Acum eu sunt cea care trebuie sa spuna ceva. Fetelor, va multumesc pentru ca v-ati facut treaba foarte bine si sunt foarte mandra de voi… Multumesc antrenorilor mei, pentru ca ne-au determinat sa tragem mai tare si mai tare si mai tare… in fiecare zi. Multumesc parintilor mei, pentru ca au fost alaturi de mine de la bun inceput, cand nimeni nu credea in mine. Multumesc si prietenilor mei pentru sustinere si, nu in ultimul rand, multumesc unei persoane speciale din viata mea care m-a ridicat de fiecare data cand am cazut, care m-a tinut in brate de fiecare data cand am plans…”, este mesajul emotionant al Catalinei, scrie stl.ro.