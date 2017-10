Cătălina Ponor: "Nu este deloc uşor să te întorci după trei ani de pauză"

Cătălina Ponor: "Nu este deloc ușor să te întorci după trei ani de pauză"

Loturile olimpice de canotaj și gim-nastică artistică ale României au plecat, vineri, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, cu destinația Rio de Janeiro, acolo unde, în perioada 5-21 august, vor avea loc Jocurile Olimpice de vară. Printre sportivii români s-a numărat și Cătălina Ponor, de la CS Farul Constanța. Ajunsă la 29 de ani, multipla medaliată olimpic a declarat că nu i-a fost deloc ușor să revină la cel mai înalt nivel, însă cea mai importantă acum este sănătatea.„Eu nu îmi propun să mă întorc cu medalii, îmi propun să rămân sănătoasă ca să pot să fac ce am de făcut. Iar dacă reușesc să fac ce am de făcut, vin și medaliile. Zilele astea m-am antrenat mai intens, sper să rămân sănătoasă ca să pot să prezint ce am pregătit. Nu am pregătit surprize, am tot spus ce vreau să fac, încerc un sol mult mai greu. Eu voi concura la patru aparate.Nu este diferență prea mare pentru mine între Londra și Rio, am aceeași maturitate, poate vârsta să fie, dar vârsta este doar un număr. Sunt la a treia ediție, a fost greu să revin. Nu este ușor să te întorci după trei ani de pauză. Sunt trei ani în care pierzi din flexibilitate, din musculatură, din rezistență, deci e mult de recuperat. Oricum, sunt mai slabă decât în 2012. Presiunea există însă pentru că responsabilitatea am primit-o odată cu drapelul. Sper să nu mă afecteze. Este, într-adevăr, un lucru imens și sper să duc cu capul sus această responsabilitate”, a declarat Ponor înainte de a pleca spre Brazilia.