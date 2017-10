Cătălina Ponor: "Mă gândesc deja la o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice"

Cătălina Ponor: "Mă gândesc deja la o nouă ediție a Jocurilor Olimpice"

Sportivii români care ne-au reprezentat la Jocurile Olimpice de la Rio își fac, rând pe rând, drum către tărâmurile natale. Miercuri după-amiază, gimnaștii Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu au aterizat pe aeropor-tul Otopeni din București, fiind întâmpinați cu flori de către familie și prieteni. Deși constănțeanca s-a clasat doar pe locul 7 în finala la bârnă, iar la sol a terminat pe 14, nu se gândește nicio secundă să renunțe la gimnastică. Ba mai mult, dacă și fizicul îi va permite, se gândește serios la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice.„Din păcate așa a fost să fie. Am încercat să mă adun cât am putut, am încercat să fac un rezultat cât mai bun. Nu a fost să fie cum am vrut. Sunt o sportivă cu pretenții, care și-a dorit întotdeauna să facă cât a putut de bine. Dacă eram mai concentrată, dacă nu aveam emoții, pentru că nu am avut în viața mea așa emoții cum am avut acum, și îmi făceam exercițiul cum l-am făcut în calificări probabil acum aveam medalia de gât. Mă gândesc deja la o nouă olimpiadă, important este să fiu sănătoasă și atunci zic că o să ajung și acolo. Dar mai întâi mă gândesc la Europenele din 2017, care vor avea loc la Cluj- Napoca, încerc să îmi iau într-un fel sau altul revanșa pentru ce s-a întâmplat acum. Îmi doresc să ajungem cu echipa la Tokyo, pentru că din punctul meu de vedere medalia pe echipe este cea mai importantă. De fel sunt ambițioasă și dacă ceva nu îmi iese, mă ridic și mă ambiționez să mă duc mai departe”, a declarat sportiva în vârstă de 29 de ani.Nici Marian Drăgulescu nu are vreun gând de retragere, fixându-și deja obiectivul pe termen lung - obținerea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.„Cu siguranță, motivația mea cea mai mare a rămas în picioare și anume medalia de aur la Jocurile Olimpice. La anul avem Europene care se vor ține la Cluj și așteptăm un public în număr cât mai mare. Noi nu ne vom lăsa și vom aduce în continuare rezultate bune și vă vom face mândri de noi”, a declarat sportivul de 35 de ani.