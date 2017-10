Cătălina Ponor la Campionatul European, Larisa Iordache - nu!

Federația Română de Gimnastică a anunțat lotul feminin ce va concura, în perioada 1-5 iunie, la Berna (Elveția), la Campionatul European pentru senioare și junioare.Lotul senioarelor este format din Cătălina Ponor, Maria Holbură (ambele de la CS Farul), Diana Bulimar, Anamaria Ocolișan și Dora Vulcan; antrenori - Lucian Sandu și Adela Popa. De-legația României va fi con-dusă de președintele FRG, Adrian Stoica, în timp ce fosta gimnastă Andreea Ră-ducan este team manager.Surprinzătoare este absența Larisei Iordache, cvintupla campioană europeană, accidentată la mână la începutul lunii martie. Se pare că Larisa nu este refăcută complet și nu se dorește forțarea sa, însă concursul de la Berna este cel mai important test de verificare înaintea debutului întrecerii de la Rio (5-21 august), competiție de care Larisa avea mare nevoie.„Cătălina și Larisa trebuie să facă față și Campionatelor Europene și pregătirii pentru Jocurile Olimpice. Eu am avut o discuție cu cele două fete. Ele vor participa la un concurs între ele, pentru a demonstra cine are cele mai mari șanse pentru a reprezenta cel mai bine România la Rio. Fetele vor participa la concursuri în străină-tate, pentru a fi evaluate și de arbitri neutri”, declara, recent, președintele FRG, Adrian Stoica.După ratarea calificării la Jocurile Olimpice, România are o singură sportivă acceptată la Rio, în probele individuale, având de ales între constănțeanca Cătălina Ponor și Larisa Iordache. Federația Internațională de Gimnastică a răspuns negativ solicitării FRG, prin care se cerea acordarea unui loc în plus gimnasticii românești pentru JO. FIG a decis să acorde cele două wild-card-uri Isabellei del Carmen Amado Medrano (Panama) și lui Kevin Crovetto (Monaco). Astfel, România rămâne cu doar trei locuri în concursul individual: unul la feminin și două la masculin.v v vLa Campionatul European, vor lua startul 140 de senioare din 35 de țări, ce își vor disputa supremația în cele cinci probe (echipe, sărituri, paralele, bârnă, sol). Dintre echipele calificate la JO, doar Olanda nu s-a înscris. Competiția va fi una foarte intensă, multe dintre concurente se vor regăsi și pe listele de concurs din august, la Rio.