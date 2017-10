Cătălina Ponor a preluat portdrapelul României

Președintele Klaus Iohannis i-a înmânat joi seara, în cadrul unui eve-niment organizat la Palatul Cotroceni, drapelul României gimnastei Cătălina Ponor, cu care delegația țării noastre va defila la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.„Mă simt onorată și încântată că am primit acest steag. Sper să îl reprezint cu demnitate și cu capul sus. Să dea Dumnezeu ca toți să reușim să aducem medalii pentru această țară. Nu am avut emoții la primirea drapelului. E normal să fii fericit și să te bucuri de moment. Președintele ne-a transmis să onorăm acest steag”, a declarat Ponor.Sportiva legitimată la CS Farul Con-stanța nu se teme de virusul Zika, dar recunoaște că ultimele evenimente de terorism întâmplate pe mapamond au speriat-o puțin: „Eu am mai fost în Brazilia, dacă era să iau acest virus îl luam atunci. Actele de terorism te pot speria un pic. Zika este în aceste condiții undeva la degetul mic. Eu îmi doresc să mergem acolo toți fără nicio teamă și să dea Dumnezeu să nu existe niciun fel de probleme”, a precizat gimnasta.La ceremonie, Andreea Chițu (judo), Mircea Roman (canotaj) și Marius Florea (scrimă), au depus jurământul sportivilor, antrenorilor, respectiv arbitrilor români înaintea plecării în Brazilia. Au fost prezenți aproximativ 60 de sportivi din lotul de 98 care va reprezenta România la Jocurile Olimpice 2016.