Cătălina Ponor a făcut marele anunţ: "Am decis să spun Stop!"

Cătălina Ponor a făcut marele anunț: "Am decis să spun Stop!"

Joi, 5 octombrie - o zi tristă pentru gimnastica artistică românească.Larisa Iordache s-a accidentat la încălzire și a nu a mai intrat în calificările Campionatului Mondial din Montreal. Diagnosticul pus de doctori a fost crunt - ruptură de tendon ahilian.A doua veste proastă a venit de la Cătălina Ponor, cea care a ratat calificarea în finalele de la bârnă (12,233, locul 26), și sol (13,266, locul 14).Cea de-a treia reprezentantă a României, Ioana Crișan, a avut două ratări la bârnă și este a doua rezervă în finala de individual compus, cu 50,233 puncte. Singura șansă a României la medalie stă în Marian Drăgulescu, calificat pentru finala de duminică, de la sărituri.La câteva ore după terminarea calificărilor, când în România somnul era cel mai dulce, în jurul orei 4.30, Cătălina Ponor a făcut anunțul: „Nu a fost o zi așa cum mi-am dorit, dar sunt mulțumită de tot ce am realizat până acum - 23 de medalii europene, mondiale și olimpice; 26 de ani dedicați gimnasticii ca sportivă. Sunt mândră de tot ce am realizat și tot ce am sacrificat pentru acest sport, pe care l-am iubit și îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suișuri și coborâșuri. Îmi este greu să mă despart de ceva ce am făcut cu pasiune, dăruire, devotament, dar la un moment dat toate se opresc. Din cauza sănătății care se cam joacă cu mine și din cauza vârstei la care am ajuns, am decis să spun «Stop». Îmi voi termina anul cu concursurile mici care au mai rămas și cu demonstrațiile deja planificate, după care, din decembrie, voi urma alt curs al vieții, tot pe lângă sport, dar altfel, în ideea de a ajuta în continuare gimnastica. Vă mulțumesc din tot sufletul tuturor celor care ați aplaudat, v-ați bucurat, ați suferit, ați plâns, ați țopăit împreună cu mine”, se arată în mesajul campioanei de CS Farul Constanța.Cătălina Ponor a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au îndrumat pașii către marea performanță, în special antrenorilor Mariana Bitang, Octavian Belu, Lucian Sandu sau Matei Stănei.