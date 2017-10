Cătălin Anghel, noul antrenor al echipei Săgeata Năvodari

Fostul antrenor al echipei FC Viitorul, Cătălin Anghel, a semnat, vineri, un contract valabil până în vară, cu opțiune pentru încă un an, cu gruparea Săgeata Năvodari, informează Mediafax. „Mulțumesc conducerii pentru încrederea acordată. Este un nou început și pentru mine. Avem ca obiectiv o clasare între primele 12 echipe la finalul sezonului. Am încredere în lotul de jucători, am încredere că ne vom atinge obiectivul, dar consider că mai este nevoie să aducem 3-4 jucători de valoare care să ne ajute”, a declarat Cătălin Anghel.Tehnicianul îl va avea ca secund pe Norbert Niță, cu care a lucrat și la Viitorul. În staff-ul tehnic va ră-mâne și Gheorghe Butoiu, care a condus echipa în ultimele două etape din acest an.