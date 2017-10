Cât va lipsi Larisa Iordache din sala de gimnastică

Ştire online publicată Vineri, 06 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Gimnasta Larisa Iordache, care a ratat Mondialele 2017 de la Montreal din cauza unei rupturi de tendon ahilian, a declarat la revenirea pe aeroportul Otopeni că va avea nevoie de 6-8 luni de recuperare, dar este hotărâtă să treacă peste acest hop din cariera ei și să continue cursa pentru JO 2020 de la Tokyo.Larisa Iordache s-a accidentat la glezna stângă în timpul încălzirii dinaintea exercițiului de la sol, din calificările concursului feminin de gimnastică artistică.„Este un ghinion foarte mare pentru că eram foarte pregătită de data asta. Însă nu pot să-mi repet încontinuu că a fost un ghinion pentru că asta o să-mi intre în cap. Sper din tot sufletul să-mi revin cât mai repede posibil și să fiu bine. Nu am vrut să se întâmple asta, a fost prima diagonală și a fost foarte ușoară. În sala de încălzire a fost foarte bine, mi-a mers foarte bine, dar s-a întâmplat. A fost un nou început pentru mine și va urma un nou început. Sper să mă recuperez cât de bine posibil, să-mi fac un tendon mult mai puternic ca înainte și să mă întorc mult mai puternică. Dacă era o medalie, aveam o motivație mai mare. Acum îmi doresc din tot sufletul să fiu sănătoasă, să-mi dovedesc că încă pot și pot să ajung la forma care am fost chiar înainte de lovitură și poate chiar mai bine. Recuperarea va dura cam 6-8 luni. O perioadă foarte lungă pentru mine, pentru că mă va ține departe de ceea ce îmi place să fac tehnic în sala de antrenamente, dar sunt sigură că până atunci mă voi ține în formă. Antrenorii mei nu mă vor lăsa să ies din forma în care am fost și sunt sigură că totul va fi bine”, a declarat vineri Larisa Iordache la aeroport, potrivit Digi24.ro.Iordache, cu șanse la medalii în concursul individual compus, bârnă, sol și chiar la paralele, susține că uzura și-a spus cuvântul în cazul accidentării ei de la tendon: „Doctorii au spus că din cauza uzurii s-a întâmplat, fac de atâția ani gimnastică, de 16 ani. Nu este ca și cum m-aș fi apucat ieri și aș fi fost foarte bine fizic. Se întâmplă și la sportivi mai mari, la sportivi mai mici, se întâmplă chiar la lucruri foarte banale. Din păcate mi s-a întâmplat chiar acum. Aveam tot felul de filme în cap, dar am încercat să nu mă focusez foarte tare pe lovitura asta pentru că apoi aș fi căzut foarte tare. Încerc să-mi mențin moralul sus, chiar oamenii de lângă mine care mă iubesc îmi țin moralul sus, și asta mă bucură foarte tare, că mă ajută, și sper să fiu așa pe perioada asta de recuperare, pentru că sunt sigură că totul va fi bine. M-aș fi gândit la aur la mai multe probe, dar acum concursul e concurs pentru toată lumea, nu suntem roboți, suntem oameni și s-a văzut și acum la concurs că orice sportiv cedează, orice sportiv face bine și face și mai puțin bine. Depindea de zi, și de cât de bine te concentrai ca integralul să fie făcut cât mai bine”.Larisa Iordache, 21 ani, a participat la al patrulea ei campionat mondial și are până acum în palmares un argint la individual compus (2014), un argint la sol (2014), un bronz la sol (2013) și un bronz la individual compus (2015).