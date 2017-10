Cât mai multe goluri, cât mai puţine accidentări

România - Chile, meciul de debut al tricolorelor la Campionatul Mondial de handbal feminin din China

Cât mai multe goluri, cât mai puține accidentări

Selecționerul naționalei de handbal feminin a României, Radu Voina, a declarat, vineri, că a primit nenumărate telefoane de încurajare din țară și că atât el, cât și elevele sale simt susținerea fanilor români înaintea startului Campionatului Mondial din China. România joacă în deschiderea CM 2009 în compania modestei naționale a statului Chile, iar victoria nu poate scăpa tricolorelor, singura grijă fiind evitarea accidentărilor. „Primul meci este întotdeauna delicat, indiferent de numele adversarului. Chiar dacă Chile este mult sub nivelul nostru, noi tratăm cu mare seriozitate acest adversar. Am primit nenumărate telefoane de încurajare, dar și fără acestea noi îi simțim pe români că sunt alături de noi. Cu toții vrem o medalie și, ceea ce este foarte important, fetele sunt foarte motivate”, a declarat selecționerul Radu Voina. Tehnicianul a vorbit și despre problemele medicale de la echipă: „În privința stării de sănătate, stăm mai bine, nu ne mai plângem. Nu ieșim în oraș, de altfel nici nu avem timp, și încercăm să ne protejăm mai mult. Puținul timp pe care îl avem îl petrecem vizionând casete și pregătind partidele ce urmează”. Repartizată în Grupa C a Campionatului Mondial, naționala României debutează în compania statului Chile. Formația sud-americană, antrenată de Alejandro Gutierrez, este prezentă în premieră la Mondiale, obținând calificarea după ce a cucerit medalia de bronz la Jocurile Pan-Americane. Partida România - Chile este programată sâmbătă, de la ora 11.15, fiind transmisă în direct de TVR 1. *** Antrenorul naționalei Danemarcei, Jan Pytlick, a declarat înaintea debutului la CM din China că, dacă ar putea coopta în naționala nordică jucătoare din alte țări, acestea ar fi handbalistele române Cristina Neagu și Oana Manea, respectiv iberica Marta Mangue. „Cristina Neagu este foarte tehnică și o minunată, sublimă jucătoare de handbal. Poate acoperi foarte bine ambele faze și îmi place felul în care se mișcă pe teren, este foarte elegantă. Oana Manea este o jucătoare atipică pe postul de pivot, pare masivă și grea, dar în realitate este foarte mobilă”, a declarat Pytlick. *** Duminică, 6 decembrie, sunt programate partidele etapei a 12-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Ambele formații dobrogene evoluează pe teren propriu, după următorul program: HCM Constanța - CSM Satu Mare și CSM Medgidia - Dinamo București.