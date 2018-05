Câştigă România medalie la Campionatele Europene din Rusia?

Câștigă România medalie la Campionatele Europene din Rusia?

România are ca obiectiv cucerirea a una-două medalii și una-două clasări pe locul 5 la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), la care va participa cu 15 sportivi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federația Română de Lupte.Aceasta este prima competiție oficială din acest an care se va desfășura după noile categorii impuse de UWW, la toate cele trei stiluri. De asemenea, sportivii calificați în lupta pentru medalii vor efectua cântarul de două ori, conform noului regulament.Lotul de lupte libere aflat deja în Rusia pentru competiția programată între 30 aprilie și 6 mai, este alcătuit din Andrei Dukov (cat. 57 kg), Ivan Guidea (cat. 61 kg), George Bucur (cat. 70 kg) și Mădălin Mînzală (cat. 74 kg), antrenor fiind Anatolie Guidea.La lupte greco-romane vom fi reprezentați de Virgil Munteanu (cat. 60 kg), Mihai Mihuț (cat. 63 kg), Ilie Cojocari (cat. 72 kg) și Alin Alexuc (cat. 130 kg), antrenor fiind Anton Arghira. Sportivii vor pleca vineri, cu o cursă de Istanbul (ora 21,35).Lotul feminin de lupte, antrenat de bulgarul Nikolai Stoianov, este compus din Alina Vuc (cat. 50 kg), Estera Tămăduianu (cat. 53 kg), Simona Pricob (cat. 55 kg), Kateryna Zhydachevska (cat. 57 kg), Kristza Tunde Incze (cat. 62 kg), Adina Elena Popescu (cat. 65 kg) și Alexandra Anghel (cat. 68 kg).Lotul feminin are un antrenament deschis vineri, de la ora 11,00, în Sala de lupte Steaua (Calea Plevnei, nr. 114), sportivele urmând să plece în Rusia duminică, tot cu o cursă de Istanbul (21,35).În 2017, România a obținut la Europene (Novi Sad) două medalii, argint prin Andrei Dukov și bronz prin Alina Vuc. Alți trei sportivi s-au clasat pe locul 5, după ce au pierdut meciurile pentru bronz - Kriszta Incze, Adrian Moise și Alin Alexuc.