Cârţu l-a trimis şi pe Ghindeanu la echipa a doua a Pandurilor

Cârțu l-a trimis și pe Ghindeanu la echipa a doua a Pandurilor

Ştire online publicată Miercuri, 14 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Pandurilor Tg. Jiu, Sorin Cârțu, l-a trimis, ieri, la echipa secundă, și pe mijlocașul Daniel Ghindeanu, drept pedeapsă pentru jocul modest din meciul de la Mediaș. Până acum, „Sorinaccio” a mai expediat la satelit încă doi jucători, Tilincă și Arrieta, iar Hidișan pare și el pe țeavă. „Ghindeanu m-a surprins, pentru că el nu joacă de mai mult timp și aș fi vrut o altfel de prestație din partea lui. Am mizat pe el să vină din linia a doua și să creeze niște probleme, dar, din păcate, el a fost total depășit. Eu zic că el e depășit și de problemele noastre, dar și de ceea ce se cere în Divizia A. I-am și spus că de marți (n.n. - ieri), când ne vom întâlni la antrenamente, se va prezenta direct la echipa a doua și va juca acolo”, a spus Cârțu. Cârțu l-a criticat dur și pe Hidișan, care a fost doar rezervă la Mediaș. „Hidișan cred că poate mai mult. Se întâmplă ceva cu el și nu pot să-i dau mii de șanse. Am încercat cu Steaua, l-am băgat cu Dinamo, iar am încercat, nici așa la infinit nu pot să trag de el, că nu e elastic să-l întind la maximum”, a declarat tehnicianul Pandurilor.