Cartier Far şi Lucas Class, victorii zdrobitoare

Superliga Constanței la fotbal în sală, etapa întâi

Cartier Far și Lucas Class, victorii zdrobitoare

Debut spectaculos, cu multe goluri, în Superliga Constanței la fotbal în sală, competiție de tradiție, găzduită de Clubul Eden din bd. Aurel Vlaicu. Participantă în premieră la turneu, Lucas Class a făcut instrucție cu puștii din Tomis Nord, însă cea mai categorică victorie a obținut-o Cartier Far în duelul cu FC RAR. Rezultatele etapei întâi: FC Sprit - Global Systems 6-21, FC Palas - FC Olimpia 13-8, FC 95 Tomis Nord - Lucas Class 0-17, Detectors - FC Store 11-9, Cartier Far - FC RAR 20-0. „A fost o rundă liniștită, în care favoriții la titlu și-au respectat blazonul, trecând fără probleme de adversari. S-au marcat multe goluri, iar cel mai important lucru este acela că meciurile se dispută în spirit de fair-play. Jucătorii arată un fotbal de calitate. O mențiune pentru FC Olimpia, echipa fostului jucător al Farului și al Stelei, Adrian Pitu, care, deși a pierdut, a făcut o partidă foarte bună”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, organizatorul turneului, Eden Lică. Iată și programul etapei viitoare: sâmbătă, 20 noiembrie: FC Sprit - FC Olimpia (orele 19.00-20.00), FC Palas - Lucas Class (20.00-21.00); duminică, 21 noiembrie: Detectors - Cartier Far (17.00-18.00), FC RAR - FC 95 Tomis Nord (18.00-19.00), ISU Capitol - FC Store (19.00-20.00). Global Systems stă.