Carp Team, prima campioană a Ligii de Baschet Amator din Constanţa

Carp Team, prima campioană a Ligii de Baschet Amator din Constanța

A căzut cortina peste prima ediție a Ligii de Baschet Amator din Con-stanța. Carp Team a câștigat trofeul după o finală foarte frumoasă, disputată, în Sala „Tomis” din strada Flămânda, contra celor de la Animal Pack.Fazele superioare ale competiției - semifinale și finale - s-au jucat în sistemul cel mai bun din trei meciuri, rezultatele finale fiind următoarele: semifinale: Animal Pack - Saints 61-58, Saints - Animal Pack 63-47, Animal Pack - Saints 66-62, Carp Team - All Stars 66-64, All Stars - Carp Team 73-78; finala mică: Saints - All Stars 65-61, All Stars - Saints 76-77; finala mare: Carp Team - Animal Pack 71-63, Animal Pack - Carp Team 72-82.Cel mai bun jucător al finalei a fost desemnat Alexandru Olteanu, de la Carp Team, în timp ce Alexandru Liță, de la Animal Pack, a ieșit coșgheterul competiției.„A fost o primă ediție reușită. Turneul a crescut mult, iar în toamnă vom mări numărul de echipe participante, pentru că baschetul este extrem de iubit în Constanța”, a declarat organizatorul competiției, Andrei Talpeș.„Sper ca prima ediție să fie pasul de început pentru o echipă de Divizia B la Constanța. Acest oraș merită o echipă profesionistă de baschet. E mult de muncă, dar nu ne este frică. Sperăm ca proiectul nostru să fie susținut, pentru a construi o echipă pe baze sănătoase”, a adăugat Alexandru Olteanu.