Care este obiectivul Simonei Halep pentru 2015

Jucătoarea constănțeană de tenis Simona Halep și-a stabilit obiectivul pentru anul viitor, acela de a se califica la Turneul Campioanelor. Aflată pe locul 3 mondial, Simona a declarat că nu își dorește să ajungă pe prima poziție „azi, mâine, poimâine”, ci să câștige turnee, informează Mediafax.„O să fie un an foarte greu, am multe puncte de apărat, încerc să iau totul de la capăt, încerc să-mi pun un obiectiv să joc pentru ceva, motivația rămâne foarte sus. Obiectivul va fi tot participarea la turneul de la Singapore. Lupta începe de la începutul anului până în octombrie. A fost prima mea participare, mi-am dorit foarte mult să câștig câteva meciuri acolo. Am dat totul, m-am bucurat de fiecare meci și am ajuns în finală. Obiectivul meu nu este să ajung numărul 1 mondial azi, mâine, poimâine, ci să câștig turnee, visul meu este să câștig un Grand Slam”, a declarat Simona Halep.