Capul sus, Simona! Pentru noi, eşti campioană!

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Capul sus, Simona! Pentru noi, ești campioană!

Capăt de drum pentru Simona Halep la ediția 2014 a Australian Open. Constănțeanca a fost eliminată de slovaca Dominika Cibulkova, după o partidă în care emoțiile și presiunea de la acest nivel și-au spus cuvântul. Însă, pentru noi, constănțenii, Simona este campioană! Jucătoarea de tenis Simona Halep, cap de serie nr. 11 și locul 11 WTA, a fost învinsă, ieri, de Dominika Cibulkova (Slovacia), a 20-a favorită, scor 3-6, 0-6, în sferturile de finală ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. În vârstă de 24 de ani, Cibulkova (locul 24 WTA) s-a impus după o oră de joc, perioadă în care constăn-țeanca a comis foarte multe erori neforțate. Așadar, Simona Halep își încheie parcursul la Melbourne, de unde pleacă mai bogată cu 270.000 de dolari australieni (circa 175.000 de euro), dar și cu 430 de puncte WTA care o vor propulsa pe locul 10 mondial. Ea a acces în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam și a avut oca-zia de a egala cel mai bun rezultat al unui român la turneele de Grand Slam în ultimii 33 de ani, calificarea în semifinale, performanță reușită de Irina Spîrlea în 1997, la US Open. După meci, Simona Halep a declarat că a avut emoții foarte mari și nu s-a putut bucura de joc, subliniind că va trebui să muncească mai mult și să se pregătească mai bine. „Pur și simplu, nu am putut juca. Am avut foarte mari emoții și nu mi le-am putut controla. Înainte de meci, am fost foarte nervoasă, nu am simțit mingea, nu m-am putut mișca. Dominika a jucat foarte bine, lovește puternic și se mișcă foarte mult. Pot spune că s-a simțit și lipsa de experiență. Parcă nu am pregătit meciul foarte bine, am fost lipsită de concentrare, nu m-am putut relaxa și nu m-am putut bucura de joc. Dar, trebuie să fiu optimistă și să iau acest rezultat ca pe ceva bun. Mă gândesc că voi mai avea șanse să joc în sferturi la Grand Slam-uri. Dar trebuie să muncesc mult mai mult”, a declarat Simona Halep, citată de Mediafax.