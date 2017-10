Capul sus, să fiţi campioni!

Nouă constănțeni, la Campionatul European de rugby juniori sub 19 ani

Echipa națională de rugby sub 19 ani a României pleacă, mâine, în Belgia, unde va participa, în perioada 28 octombrie - 4 noiembrie, la Campionatul European. Constănțenii se anunță a fi iarăși oameni de bază. După ce au supervizat ultimul trial, meciul-școală cu Dinamo (21-42), selecționerul Adrian Costache și directorul tehnic Vlad Constantin au definitivat lotul de 26 de jucători pentru EURO 2007. Pe lista celor care au primit OK-ul se regăsesc numai puțin de nouă jucători constănțeni: Petre Zapan, Cătălin Graur (ambii pilieri), Cristian Munteanu (linia a II-a), Bogdan Petreanu (linia a III-a), Ionuț Puișoru (aripă) - de la CS Cleopatra, Iulian Strutinsky (linia a II-a), Alexandru Mitu (linia a III-a), Mihăiță Zainea (centru) și Ionuț Florea (aripă) - de la RCJ Farul. „Avem un gabarit bun și trei-sferturi foarte combative, care pot face diferența în viteză. Din păcate, există o problemă la circulația balonului, cauzată mai ales de faptul că mulți jucători nu au meciuri oficiale în picioare. Mergem, însă, în Belgia pentru a câștiga", a declarat Adrian Costache. Turneul din Belgia este extrem de important, ocupanta locului întâi urmând a se califica direct la Campionatul Mondial Under 20 din Chile 2008, seria a doua valorică. La Europene, alături de „stejărei", vor mai fi prezente selecționatele Germaniei, Belgiei, Spaniei, Olandei, Poloniei, Portugaliei și Rusiei. Duminică, sferturile de finală Sferturile de finală se desfășoară duminică, 28 octombrie, după următorul program: România - Belgia (stadion Leuven, ora 17, ora României), Rusia - Olanda, Spania - Polonia, Portugalia - Germania. Semifinalele vor avea loc miercuri, 31 octombrie, iar finalele, sâmbătă, 3 noiembrie. Dacă va învinge echipa țării gazdă, România va juca în semifinale, cel mai probabil, cu Portugalia.