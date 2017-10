Căpitanul RCJ Constanţa nu vrea să cedeze nici un punct cu CSM

Căpitanul RCJ Constanța nu vrea să cedeze nici un punct cu CSM

Formația constănțeană de rugby RCJ Constanța începe, duminică, un nou parcurs în SuperLiga Națională, cu un lot parțial schimbat, un nou antrenor și noi obiective. Sub conducerea lui Mircea Paraschiv, constănțenii vor înfrunta pe CSM București, de la ora 11.00, pe stadionul „Mihai Naca”, iar căpitanul echipei de la malul Mării Negre, Cristian Munteanu și-a propus să nu cedeze nici un punct.Cu un lot de 34 de jucători, RCJ Constanța pornește din nou la drum într-o luptă pe care nu a mai câștigat-o din 1997. La fel ca în ultimele ediții, pentru acest an, s-a investit o sumă mare de bani de către autoritățile locale pentru obținerea performanțelor care… întârzie să apară. Însă căpitanul echipei, Cristian Munteanu, crescut în pepiniera celor de la CS Cleopatra Mamaia, este încrezător în formația sa.„Anul acesta, echipa noastră este cu siguranță mai tânără și de perspectivă. Sper să se vadă acest lucru în primul meci. Vom pune mult mai mult suflet în acest sezon. Va fi o luptă foarte grea, pentru că Timișoara și-a păstrat aceeași echipă, una puternică. Baia Mare nu a pierdut decât doi jucători, dar s-a întărit și ea un pic. Steaua s-a întărit de asemenea. Doar de Dinamo putem spune că a mai slăbit, dar primele trei echipe pe care le-am menționat sunt foarte puternice. Lupta va fi grea, dar cel puțin la Constanța, sper să nu cedăm nici măcar un punct”, a declarat Cristian Munteanu.Meci în premieră pentru Paraschiv„Pentru mine, acest meci este o premieră, un debut, în prisma faptului că am antrenat foarte mult în campionatul României dar este pentru prima oară când particip la SuperLigă într-o nouă denumire a acestui campionat. Meciul cu CSM va fi greu, avem foarte puține informații despre echipa pe care o întâlnim. Suntem o echipă nouă, chiar și ei cred că au anumite schimbări în joc. Cel mai important este să tratăm acest meci cu încredere, una pe care o am și pe care sper să reușesc să o transmit și jucătorilor, ca la ora meciului, când arbitrul va fluiera startul, aceștia să dea 100% pe teren”, a declarat antrenorul principal RCJ, Mircea Paraschiv.