Căpitanul lui Callatis s-a transferat la Poli Iaşi

Căpitanul lui Callatis s-a transferat la Poli Iași

Ştire online publicată Vineri, 01 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Fundașul stânga Laurențiu Florea (30 de ani) a fost achiziționat de echipa din Copou, după ce jucătorul și-a încheiat contractul cu nou-promovata în Liga a II-a din Mangalia, al cărei căpitan a fost. Florea a semnat pe doi ani cu ACSMU Poli Iași, obiectivul echipei fiind promovarea în Liga 1. „Am primit o ofertă concretă de la Iași, care m-a mulțumit sub toate aspectele. De la încheierea Ligii a III-a și până acum, Callatis nu m-a contactat, pentru o eventuală prelungire a contractului, și nu puteam aștepta la nesfârșit. La Poli, echipă cu tradiție a fotbalului românesc, îmi propun să joc cât mai multe meciuri și să obțin promovarea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Laurențiu Florea, care își va duce la Iași și familia (soția și fetița).Fost fundaș și la Farul, Florea a petrecut doi ani la Callatis, cu care a obținut a treia promovare din carieră, după cele cu Medgidia (din C în B) și cu FCM Ploiești (din B în A). „Perioada petrecută la Mangalia a fost una bună pentru mine. Veneam după o accidentare, dar am reușit să o depășesc, iar în două campionate am ratat un singur meci, ultimul din sezonul trecut, când nu am fost reținut în lot, pentru că partida nu mai avea importanță. În restul disputelor, am jucat toate minutele, cu excepția a două confruntări, când am ieșit pe final, după ce Callatis conducea detașat și nu mai putea rata victoria”, ne-a mai spus Laurențiu Florea. Jucătorul are amintiri frumoase dintr-o confruntare de Liga 1 Poli Iași - Farul, din sezonul 2006 / 2007, când a reușit să înscrie un gol în deplasare, în victoria cu 2-0 a „marinarilor” . Succesul a contat foarte mult în salvarea de la retrogradare a constănțenilor. Antrenorul Farului era Basarab Panduru, iar al doilea gol al oaspeților a fost înscris de Gerlem.