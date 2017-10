Căpitanul Farului, Alexandru Măţel, a părăsit România

Căpitanul Farului, Alexandru Mățel, a părăsit România

Fundașul dreapta constănțean este în acest moment în Bulgaria, în vacanță, spunând că, deocamdată, nu știe nimic despre un eventual transfer, fie în țară, fie în străinătate. Alexandru Mățel a părăsit România, dar nu pentru a se duce la o altă echipă, ci pentru a-și petrece vacanța, în Bulgaria, la Nisipurile de Aur, unde este de o săptămână, alături de prietena sa. Căpitanul Farului se întoarce în țară mâine, fără a ști încă dacă se va transfera la o altă echipă sau va rămâne la Farul. Încă din finalul campionatului trecut, s-a vorbit de Metalurg Donețk (Ucraina), de curând a apărut și varianta unei echipe din Rusia (s-a spus că, dacă se definitivează mutarea, Alex urmează să meargă direct în Austria, unde se află în cantonament ex-sovieticii), însă, până acum, afirmă jucătorul, conducerea clubului nu i-a dat nicio veste în privința viitorului său. „Eu nu știu absolut nimic. În ultimul timp, nu am mai vorbit cu nimeni. Aștept și eu să văd dacă se va concretiza ceva. Dacă nu apare nimic, nici din străinătate, nici din țară, voi rămâne la Farul”, a declarat Mățel, pentru „Cuget Liber”. Apărătorul dreapta mai are contract cu Farul până în 2013, iar din România este interesată de el Internațional Curtea de Argeș. Altfel, după ce, miercuri, a efectuat vizita medicală cu prim-divizionara Astra, atacantul Kehinde Fatai s-a întors ieri la Ploiești pentru a semna contractul. „Am discutat tot, merg să semnez. Înțelegerea e pe trei ani”, ne-a declarat nigerianul de 20 de ani, care nu mai aparține de Farul, după ce a devenit liber de contract. Ben Teekloh s-a dus cu Fatai la Astra De la Constanța, Fatai a fost dus la Ploiești cu mașina de Ben Teekloh, care și el a încheiat conturile cu Farul (i-a expirat contractul) și se află în căutarea unei echipe. Mijlocașul liberian a negat că prezența sa la Ploiești are legătură cu un eventual transfer la Astra. „Am venit doar să-l aduc pe Kenny. În această seară (n.n. - aseară), mă întorc la Constanța. Fatai rămâne, urmând să semneze mâine (n.n. - astăzi). Nu am avut niciun contact cu Astra, dar nu aș spune nu unor discuții, fie cu această echipă, fie cu alta de Liga 1. Am avut ceva oferte, dar mai aștept”, ne-a spus și Ben. Mijlocașul african a fost contactat de Delta Tulcea, însă pentru Teekloh prima opțiune rămâne o formație de prim eșalon. La Delta au fost propuși în schimb de către impresarul lor tinerii nigerieni Mansur și Henry, deveniți și ei liberi de contract.