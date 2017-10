Cantonament de cinci zile în Bulgaria

În perioada de întrerupere a campionatului pentru meciul România - Olanda, FC Farul va efectua un scurt stagiu în Bulgaria, între 9 și 13 octombrie. „Rechinii" vor sta și se vor pregăti la Albena, iar la final, pe 13 octombrie, vor disputa, la Varna, partida - revanșă cu Cerno More. „Plecăm în Bulgaria să mai încărcăm puțin bateriile și să întoarcem vizita lui Cerno More Varna. Disputăm un singur meci, pentru că scopul nostru principal este să ne pregătim fizic. Vom sta la Albena, unde sunt condiții foarte bune. Apoi, aici vine Naționala și vrem să o lăsăm să se pregătească în liniște și să aibă la dispoziție toate terenurile", a declarat Constantin Gache.