Canotorii de la CS Farul, o singură medalie la Naţionalele de juniori

Canotorii de la CS Farul, o singură medalie la Naționalele de juniori

În perioada 6-7 aprilie, la Timișoara, a avut loc Campionatul Național de fond la canotaj, pentru juniori, unde au participat și doi sportivi de la CS Farul, sub îndrumarea antrenorului Dumitru Răducanu. Gicu Sava și Ionuț Brânză au câștigat bronzul la proba de doi rame fără cârmaci pe distanța 6.000 m și s-au clasat pe locul patru la proba de doi vâsle pe distanța de 6.000 m.„Se putea și mai bine. Am plecat fără obiectiv, doar cu echipamentul de pe noi, însă aveam speranțe pentru două medalii. La proba de doi vâsle, au fost la o secundă și 15 zecimi de locul trei. Concurența a fost foarte puternică, iar noi am concurat cu ambarcațiuni de împrumut, pentru că nu am avut bugetul necesar pentru a le transport pe ale noastre de aici. Dar chiar și așa, majoritatea cluburilor au avut bărci de talie mondială, în timp ce noi ne pregătim, la Constanța, pe unele vechi, românești, așa cum le-am avut și pe cele împrumutate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Dumitru Răducanu.Gicu Sava se află în lotul lărgit de tineret, la Centrul Olimpic de la Snagov, iar după sărbătorile pascale, cei doi vor începe pregătirea pentru Concursul Național individual juniori, unde se vor definitiva loturile naționale pentru com-petițiile internaționale.