Canotaj / Echipaj al României, medaliat cu aur la Campionatele Mondiale U23

Echipajul român Adriana Surupăceanu, Ioana Mădălina Moroşan, Lorena Constantin, Iuliana Timoc şi Victoria Ştefania Petreanu a cucerit medalia de aur în proba feminină de patru rame plus unu de la Campionatele Mondiale de canotaj Under-23 de la Racice (Cehia), fiind cronometrat cu timpul de 7 min, 12 sec, 79/100, fiind urmat de Germania (7:14.63) şi Italia (7:15.39), informează Federaţia Română de Canotaj.La dublu rame masculin, românii Andrei Mândrilă şi Alexandru-Laurenţiu Danciu s-au clasat pe locul al cincilea (6:42.48), devansaţi de Marea Britanie (6:30.73), Lituania (6:33.46), Turcia (6:37.56) şi Croaţia (6:40.94).România are, duminică, 11 iulie, trei echipaje în finalele la patru rame feminin, dublu vâsle feminin şi opt plus unu feminin.Foto: Facebook / Federaţia Română de Canotaj