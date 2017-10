Cannestracci, primul meci, primul test-şoc

CVM Tomis - Maccabi Tel Aviv, în Challenge Cup la volei masculin

Cannestracci, primul meci, primul test-șoc

Adus „la foc automat” la Constanța, pentru a prelua frâiele echipei, noul antrenor principal de la CVM Tomis, Jorge Cannestracci, a trecut rapid la treabă. Chiar dacă nu a apucat să facă decât două antrenamente alături de Radu Began & Co., tehnicianul argentinian este optimist și foarte sigur de valoarea jucătorilor săi, despre care spune că pot câștiga prima manșă a fazei sferturilor de finală a Cha-llenge Cup, în fața israelienilor de la Maccabi Tel Aviv.„Sunt fericit și onorat că sunt din nou la Constanța și sper să fac o treabă cât mai bună. Am găsit la CVM Tomis o echipă bună, cu ju-cători valoroși și în primul rând mun-citori, însă nu îi cunosc încă pe toți, pentru că au plecat foarte mulți de când am părăsit Constanța. Atunci era foarte multă presiune, pentru că echipa nu câștigase încă titlul de campioană. Acum, sunt convins că ne vom atinge obiectivele. Îmi doresc să începem bine și să câștigăm meciul cu Maccabi Tel Aviv, astfel ca manșa retur să o putem pregăti în liniște”, a declarat Jorge Cannestracci, pentru „Cuget Liber”.Prima manșa a sferturilor de finală din Challenge Cup, dintre CVM Tomis și Maccabi Tel Aviv, se joacă în această seară, de la ora 18, la Sala Sporturilor.CVM Tomis nu va avea o misiune ușoară cu Maccabi, formația antre-nată de Zohar Bar Netzer și Gil Riv fiind recunoscută ca o echipă norocoasă, care reușește să producă multe surprize în cupele europene. Cel mai recent exemplu este chiar calificarea în sferturile Challenge Cup, în fața grecilor de la Olympiakos Pireu, pe care i-au eliminat după câștigarea setului de aur.