„Când vrei să fii campion, nu te poţi teme de nimeni!“

Președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan:

„Când vrei să fii campion, nu te poți teme de nimeni!“

Sâmbătă, 20 septembrie, pornește la drum și caravana Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, iar reprezentanta Constanței în competiție, CS Cleopatra Mamaia, are drept obiectiv câștigarea medaliilor de aur.După ce s-a încununat, sezonul trecut, în premieră, cu titlul de campioană a României la U18, CS Cleopatra Mamaia își dorește să repete performanța și în actuala stagiune, în campionatul juniorilor U19.În runda inaugurală, formația de la malul mării întâlnește, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, pe CSS Gura Humorului, un adversar incomod, dar pe care constănțenii nici nu concep să nu-l înfrângă.„Suntem în fața unui nou început de campionat, pe care l-am pregătit cum se cuvine, programul incluzând și trei meciuri amicale - un joc-școală, «în familie», și două teste cu CSS Bârlad, campioana en-titre, ambele câștigate: 68-0 la Constanța și 12-5 la Bârlad. Am mare încredere în echipă și în cuplul de antrenori, Radu Nicolae Mocanu și Florin Țugurel. Ne dorim să începem cu dreptul noua ediție de campionat. Nu ne temem de nimeni, ne vom bate pentru puncte și pentru titlu până în ultimul minut, ne vom vinde scump pielea și să nu creadă cineva că ne vom da la o parte din fața cuiva. Ne respectăm adversarii, însă, atunci când vrei să devii campion, trebuie să depășești orice obstacol”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Care sunt contracandidatele la titluȘapte echipe vor lua parte la întrecerile ediției 2014/2015 a DN de rugby juniori U19: CS Cleopatra, Steaua, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSS Gura Humorului, CSS Bârlad, LPS Focșani și CSM Câmpia Turzii.În prima fază, campionatul se va disputa în sistem tur-retur, apoi vor urma semifinalele, în care se vor confrunta ocupantele locurilor 1 și 4, respectiv 2 și 3. Învinsele vor juca finala mică, iar învingătoarele, finala mare.„Principalele contracandidate la titlu sunt Steaua, care s-a întărit cu jucători de la Flamingo, CSS Bârlad, campioana en-titre, care și-a păstrat nucleul de jucători de anul trecut, și LPS Focșani. În progres este și echipa din Câmpia Turzii, care a transferat cei mai buni juniori din regiunea Ardealului. Însă, nici celelalte adversare nu trebuie tratate cu superficialitate. Vom aborda fiecare meci cu gândul la victorie, cu tot cu bonus; astfel, sunt convins că vom fi feriți de surprize neplăcute”, a adăugat președintele Chirondojan.